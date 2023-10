Addio a Elena Carducci indimenticata ’Divina’ del teatro dialettale

Addio alla ’Divina’, come l’aveva ribattezzata Silvano Alessandrini, cantore della tradizione locale. E’ scomparsa a 82 anni Elena Carducci, cultrice del dialetto e memoria storica del paese. "Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Elena – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – una donna forte, determinata, che sapeva amare profondamente questa terra, la sua cultura e il suo dialetto di cui era straordinaria interprete, tanto da ricevere l’appellativo di Divina dal maestro Silvano Alessandrini". Elena era molto attiva nel mondo del Palio dei Micci e in particolar modo del teatro dialettale di cui era una delle massime rappresentanti. A ricordarla con dolore è l’amica di una vita Sandra Burroni che assieme ad Elena ha recitato e per la quale ha scritto testi teatrali. "Era una persona straordinaria – dice Burroni – sotto tutti i punti di vista. Un’amica leale, una persona di impareggiabile onestà morale e una interprete straordinaria. Aveva una voce molto particolare che la rendeva unica, grande capacità di improvvisazione e serietà anche nella preparazione delle parti così da studiare i copioni pure di notte tanto era il suo rigore e il desiderio di affrontare seriamente ogni parte. Penso sia stata la migliore attrice dialettale di tutti i tempi". La porta di Elena era sempre aperta per tutti, segno di una grande accoglienza e spirito di amicizia che coniugava con il grande amore per il marito Angelo e per i figli Anna e Alberto. "Se ne va una colonna portante di Querceta" aggiunge l’amica Anna Guidi. I funerali sono in programma domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria Lauretana