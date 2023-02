Addio a Beppe Magri Amante del mare

Considerava il pontile di Tonfano come una seconda casa da condividere con i suoi amici di sempre, appassionati di mare e di pesca quanto lui. Un luogo magico in cui Giuseppe Magri (nella foto di Emma Leonardi), per tutti “Beppe“, si rifugiava sempre più spesso con le inseparabili canna e bilancia soprattutto da quando era andato in pensione e aveva più tempo libero da dedicare alle proprie passioni. Una vitalità che non si era interrotta neppure un paio d’anni fa, quando gli diagnosticarono un brutto male, fino all’epilogo al “San Camillo“ di Vittoria Apuana, dove Magri si è spento all’età di 78 anni.

Originario di Capriglia, aveva vissuto per più di 40 anni alle case Erp in via Pea, a Tonfano, per poi spostarsi negli ultimi tempi in località Ponterosso. A livello lavorativo aveva trascorso diverso tempo come operaio alla ditta di marmo “Savema“, sull’Aurelia, facendosi apprezzare per le sue qualità umane e professionali. La salma di “Beppe“, che lascia la moglie Lina e i figli Daniela e Fabrizio, si trova alla Croce Bianca di Querceta, dove stamani alle 11 ci sarà una benedizione a cui seguirà la cremazione. Ai familiari le condoglianze del club “Amici del pontile“, di cui aveva fatto parte fin dalla costituzione, in particolare il presidente Marco Menichini, che gli è stato vicino fino all’ultimo.

d.m.