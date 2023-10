Accensione fuochi. Prorogato il divieto

Nuovo divieto di accensione fuochi e abbruciamento sino al 22 ottobre. Il provvedimento della Regione è stato adottato in considerazione dell’aumento del numero di incendi boschivi che si sono sviluppati sull’intero territorio negli ultimi giorni, dovuti all’abbruciamento di residui vegetali; ripristino delle condizioni di alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, legate in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo caratterizzate da scarse precipitazioni; tendenza meteo di bassa probabilità di precipitazioni e temperature sopra la media con conseguente innalzamento dei livelli di rischio.