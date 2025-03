Abbandono rifiuti a Massarosa: sanzioni pesanti per i responsabili

Nuovo episodio di abbandono sul territorio di Massarosa, stavolta nella zona della Sassaia. Grazie al lavoro congiunto di Ufficio Ambiente, Ersu e Polizia Municipale è stato possibile risalire ai responsabili del gesto incivile: si tratta di alcuni proprietari di attività commerciali che si liberavano dei propri rifiuti affidandoli ad un terzo che, a sua volta, se ne disfaceva abbandonandoli sul territorio. Pesanti le sanzioni comminate ai responsabili degli abbandoni indiscriminati di rifiuti, con tanto di ricaduta sotto il profilo penale.

"Oltre a condannare con fermezza il fenomeno degli abbandoni – sottolinea l’assessore all’ambiente Mario Navari – vorrei ringraziare gli uffici, il gestore e i nostri agenti di Polizia Municipale perchè in questo come in molti altri casi si riesce a far pagare chi sbaglia. Il messaggio è chiaro: chi trasgredisce non la passa liscia".

"Gli abbandoni sono un fenomeno da contrastare sia con l’educazione al rispetto dell’ambiente e del territorio – aggiunge la sindaca di Massarosa Simona Barsotrti – sia come in questo caso con le sanzioni ai responsabili. Non sono più ammissibili comportamenti di questo genere e per fortuna sempre più spesso i responsabili vengono colpiti".