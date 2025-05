Ab Yachts accelera. Un mese a tutta velocità

Naviga a gonfie vele Ab Yachts brand di Next Yacht Group (gruppo Nesti) leader nel settore degli yacht ad alte prestazioni, con la partecipazione al Salone Nautico di Venezia con Ab 100, due vari a maggio, la consegna della nuova ammiraglia Ab 130 e il prestigioso riconoscimento internazionale ai World Superyacht Awards. A Venezia dal 29 maggio al 2 giugno, Ab 100 (30 metri) sarà protagonista potendo sfrecciare a 50 nodi (90 km/ora) ma con una navigazione silenziosa e priva di vibrazioni, e che nella versione Superfast raggiunge i 60 nodi (110 km/ora). Inoltre Ab 110 (33,70 metri), varata nel giugno 2024, ha conquistato la vittoria ai World Superyacht Awards 2025 nella categoria Semi Displacement or Planing Motor Yachts, nella categoria dai 30 ai 39,9 metri. Nell’ex cantiere Picchiotti in darsena Italia ora sede principale di Next Yacht Group è stata varata la prima unità di Ab 80 (25,40 metri). Infine, il capoclasse Ab 130 (40 metri) è stato consegnato in questi giorni. "Ab Yachts sta vivendo una stagione di forte crescita e rinnovamento dichiara Sebastiano Fanizza, nuovo amministratore delegato del gruppo – che ci vede impegnati a consolidare la nostra leadership nelle imbarcazioni ad alte prestazioni. Ogni traguardo che raggiungiamo riflette la volontà di spingere sempre più avanti i confini di velocità, tecnologia e design, con un occhio attento ai desideri di personalizzazione dei nostri armatori. L’obiettivo è offrire esperienze di navigazione senza paragoni, anticipando le aspettative degli armatori di domani e ascoltando con attenzione i desideri di chi sceglie di navigare con noi".

Walter Strata