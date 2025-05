A Villa Bertelli. Scatti e cuore di Teresa Peyrani

"Il mondo intorno a me" è la mostra fotografica di Teresa Acacia Peyrani che sarà inaugurata sabato 31 alle 11 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli dove resterà fino a sabato 29 giugno. Saranno presentate 25 opere fotografiche dell’artista. La mostra si propone di esplorare le profondità dell’esperienza umana rivelando l’intima relazione tra il visibile e l’invisibile attraverso ogni frammento di narrazione. Le fotografie di Teresa Peyrani (nella foto), esposte in cornici bianche, si legano a spazi intimi e quotidiani. Una fenomenologia visiva che invita lo spettatore a riflettere sulla fugacità della vita e sull’importanza di celebrare i piccoli, ma preziosi, momenti di gioia. Alcuni scatti rendono omaggio alla costa toscana, cara all’artista. Le immagini catturano le spiagge, come lo storico "bagno Irene", le geometrie delle cabine sul mare, le barche al tramonto e i giochi in pineta, mescolando la bellezza del paesaggio con la narrazione di una vita sociale intensa. Tra le opere spicca una fotografia che racconta con ironia le dinamiche dei vernissage, in particolare quelle della Biennale d’Arte di Venezia. In questo viaggio attraverso oggetti, paesaggi e luoghi della vita, Teresa Acacia Peyrani si fa portavoce di un’estetica che va oltre lo scatto fotografico. Ogni fotografia diventa un palcoscenico su cui si dispiegano le tracce effimere delle drammaturgie quotidiane, dove il tempo sembra sospeso e l’attrattiva è un imperativo. La narrazione visiva, priva di tecnicismi, si nutre di una sensibilità acuta, capace di cogliere l’essenza di un mondo che suscita meraviglia.