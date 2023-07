A tutto Battisti L’omaggio al big della canzone

Un viaggio appassionato e affascinante nel cuore dell’opera di uno dei cantautori più amati e controversi della musica italiana. E’ “Battisti, La Storia” lo spettacolo di oggi alle 21. 30 al Teatro La Versiliana che fa parte della 44esima edizione del Festival La Versiliana come settimo evento del cartellone firmato da Massimo Martini. “La musica di Battisti rappresenta la colonna sonora della nostra vita. Ogni canzone evoca un ricordo: il nostro spettacolo è un viaggio emozionale nella carriera di un artista che ha cambiato il volto della canzone italiana”, dice Simone Giusti, produttore. Attraverso i brani più conosciuti di Lucio Battisti, lo spettacolo prodotto da Stage 11 trasporta in un viaggio che ripercorre la carriera indimenticabile di una delle voci più note della storia musicale: dai successi degli anni Sessanta fino a quelli dei primi anni ‘Ottanta; dai brani più energici e leggeri come Acqua azzurraAcqua chiara a quelli più intensi e capaci di portare alla luce le fragilità e le ansie del quotidiano come Emozioni e Mi ritorni in mente solo per citarne alcuni.“Battisti, La Storia”, è uno spettacolo interamente dedicato a quello universalmente riconosciuto come uno dei cantautori più importanti e influenti della tradizione, considerato a giusta ragione una delle massime personalità nella storia della musica italiana come compositore e interprete. Sul palco: chitarre - Giampiero Morici batteria - Alessandro Pellegrini basso - Alessandro Nottoli tastiere - Massimiliano Grazzini. Voci: Terry Horn Matteo Giusti Susanna Pellegrini. I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria della Versiliana aperta tutti i giorni 10- 13 e 17- 22:30. Info tel. 0584 265757 [email protected] www.versilianafestival.it