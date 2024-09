A cena col papà della star Beyoncé. Serata da red carpet al Vesta Mare

Come nasce il fenomeno Beyoncè? La storia della pop star è vero esempio di tenacia e voglia di perfezionarsi: a raccontarla è stato il padre e manager della cantante americana Mathew Knowles in una serata di gala d’eccezione. Ad organizzare l’appuntamento è stato Alessandro Nomellini (che in America ha maturato una lunga esperienza alla guida di un’Accademia pronta a ripartire dopo lo stop imposto dalla pandemia) che ha raccolto all’esclusivo Vesta Mare imprenditori, liberi professionisti, giornalisti e volti dello showbiz. Dress code imposto con abiti da red carpet per l’appuntamento che ha regalato musica e intrattenimento. A fare gli onori di casa lo stesso Nomellini che ha condotto dal palco assieme all’attrice Maria Grazia Cucinotta. Poi una vera e propria "lezione di vita" tenuta in inglese da Knowles che ha seguito passo dopo passo l’ascesa della figlia Beyoncé Giselle Knowles, fondatrice del gruppo musicale delle Destiny’s Child, famoso e pluripremiato trio femminile, poi oggi solista, attrice e stilista di successo internazionale. Suo un vero record: è vincitrice di 32 Grammy Awards, oltre ad essere la cantautrice con il maggior numero di candidature accumulate. "Non è stato sempre facile, ci sono state sconfitte: ma mia figlia è sempre riuscita a rialzarsi con energia" è stato il messaggio lanciato dal papà talent scout. Durante la serata Nomellini ha consegnato "The Alessandro Award" alla stessa Cucinotta per la lunga carriera e a Veronica Bocelli per l’impegno a favore delle comunità messo in atto dalla Andrea Bocelli Foundation in tredici anni. Nomellini ha annunciato la nascita in Italia di una “Alta Accademy” career school per insegnare e inserire i talenti nei vari settori come tv, media, arte, musica, cinema. Progetto accolto con entusiasmo dai presenti, tra cui Valeria Marini in abito di paillettes argento, il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, l’attore Alex Belli e tanti volti del Grande Fratello.

Francesca Navari