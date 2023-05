A Bussoladomani festival di Tomlinson

L’evento è di caratura mondiale: il festival di Louis Tomlinson, leader degli One Direction, sarà nel parco di BussolaDomani il 19 agosto. Dopo il successo delle prime due edizioni sold-out a Londra (2021) e Malaga (2022), il festival di un giorno ideato e curato da Louis Tomlinson, "The Away From Home Festival", tornerà quest’anno a Lido con co-produzione di D’Alessandro e Galli Live Nation 3. L’evento vanta un’altra line-up stellare che include una delle più grandi esportazioni indie del Regno Unito: i Blossoms di Stockport, eroi dell’indie britannico The Cribs, oltre ad alcuni dei nuovi artisti più eccitanti del 2023 come il rauco punk grezzo degli HotWax e Andrew Cushin di Newcastle. Il festival sarà inoltre caratterizzato da dj set durante tutta la giornata di Abbie McCarthy di BBC Radio 1 - la voce della nuova musica indie nel Regno Unito - e della leggenda dei Libertines Carl Barât, che torna all’Away From Home Festival dopo aver dovuto purtroppo rinunciare all’evento dello scorso anno. Louis Tomlinson si esibirà in un set speciale da headliner per chiudere la giornata. Louis con il suo World Tour ha attraversato il Regno Unito, l’Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, con 19 concerti sold out nei palazzetti dell’America Latina, 1 sold out alla Wembley Arena di Londra e un emozionante show al The Dome della sua città natale, Doncaster. È poi arrivato anche in Asia e Australia, con altri 9 concerti sold out. In totale il tour ha venduto oltre 500.000 biglietti in tutto il mondo. Biglietti disponibili in prevendita D’Alessandro e Galli e My live nation e vendita generale da lunedì su Ticketone, Ticketmaster e Dice (posto unico 55 euro più diritti prevendita)