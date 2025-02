A 60 anni si è spento il sorriso di Mara

E’ morta Mara Benassi, 60 anni: lascia un figlio, Alex, e un grande vuoto nella comunità di Camaiore. Una sorte non fortunata quella della Benassi: anni fa morì, in più giovane età, la sorella gemella. Un destino segnato dunque per le bionde figlie di uno degli impresari più noti degli anni ‘80, quel Benassi che costruì, tra le altre, una grande e bella villa in località Vado, poi venduta all’attrice Marilu’ Tolo. Mara, specie dopo la morte del padre, aveva svolto nel tempo lavori di vario genere ed era molto conosciuta, soprattutto nel quartiere dei Frati in cui era cresciuta.

Solare, sempre in motorino, vivace e ben voluta, Mara aveva perso la sua gemella da anni e questo era stato per lei un evento davvero traumatico, che ne aveva segnato in maniera profonda il carattere.

La donna aveva comunque reagito a tutte le avversità ed amava curare il proprio aspetto, coltivare le vecchie amicizie, darsi da fare, reagire. Purtroppo un malore improvviso l’ha colta nella giornata di martedì scorso e l’ha strappata all’affetto di parenti ed amici: tanti i messaggi sui social che la salutano con belle parole. Lascia l’unico figlio a cui era legatissima. Dopo l’autopsia per accertare le cause del decesso, verranno disposte le esequie. Alla famiglia le condoglianze de La Nazione.

I.P.