"Tutti in carrozza" da Cortona ad Assisi. Torna il tour gratuito e inclusivo

Perugia, 30 maggio 2023 - A seguito del successo del primo Paradriving tour Cortona-Assisi 2022, da domani, 31 maggio, a domenica 4 giugno verrà proposta la seconda edizione dell’evento ‘Tutti in carrozza verso Assisi’, il viaggio in carrozze trainate da pariglie di cavalli, con partenza e arrivo nei luoghi francescani per eccellenza: le Celle di Cortona e la Basilica di Assisi. Il programma è incentrato su paradriving e attacchi integrati, carrozze guidate o in cui trovano alloggio persone con disabilità. Un progetto quindi che porta avanti il messaggio di pace, inclusione e attenzione verso le persone con disabilità.

L’evento è organizzato e gestito da volontari, senza nessuno scopo di lucro e tutti gli ospiti delle carrozze partecipano gratuitamente. Le carrozze, provenienti da varie parti d’Italia, saranno guidate da tecnici specializzati e certificati da enti sportivi equestri nazionali. Ci saranno 5 o 7 carrozze per un totale di circa 30, 40 posti a tratta.

Il programma e le tappe: partenza domani dall’eremo francescano Le Celle di Cortona. Il viaggio si svilupperà per Tuoro (primo giugno), Passignano (primo giugno), Monte del Lago di Magione (primo giugno), San Feliciano di Magione (2 giugno), Solomeo di Corciano (2 giugno), Perugia (2 giugno), Torgiano (3 giugno) e Cannara (3 giugno) per un totale di circa 120 chilometri fino ad arrivare ad Assisi (4 giugno).