Terrore sull'autobus: passeggero senza biglietto semina il caos a bordo

Perugia, 9 giugno 2025 - Ha seminato il terrore a bordo di un autobus cittadino, perché voleva viaggiare senza pagare il biglietto, per poi dare in escandescenze al momento dei controlli. Arrestato in flagranza di reato un nigeriano di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, fattispecie, quest’ultima, per cui è stato deferito in stato di libertà.

Allertati dal personale di Busitalia, i Carabinieri sono intervenuti, riportando la calma a bordo. L'uomo, infatti, in evidente stato di alterazione, si è opposto al controllo, avventandosi sia contro il personale addetto al trasporto pubblico che nei confronti dei militari intervenuti. Dopo un breve contatto fisico, nel corso del quale un dipendente di “Busitalia” e un militare hanno riportato lievi lesioni, l’uomo è stato neutralizzato e sottoposto a perquisizione personale: aveva con sè un coltello con una lama di 20 centimetri.