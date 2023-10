Terremoto, Norcia: la basilica di San Benedetto verso la completa ricostruzione. Via le impalcature

Norcia (Perugia), 24 ottobre 2023 - La Basilica di San Benedetto di Norcia verso la completa ricostruzione. A pochi giorni dal settimo anniversario del terremoto che il 30 ottobre 2016 colpì il centro Italia, sono state tolte anche le impalcature laterali ed è stato completato il tetto della chiesa. Al punto che proprio la mattina di lunedì prossimo, 30 ottobre, il momento di preghiera sarà celebrato dal vescovo Renato Boccardo e dai monaci benedettini all'interno della basilica. Ad annunciarlo è Giuliano Boccanera, il sindaco facente funzione di Norcia che spiega anche l'emozione nel rivedere la "casa" di San Benedetto nella sua interezza.

"Finalmente - dice Boccanera - torniamo ad ammirare la nostra Basilica, ovviamente i lavori non sono conclusi, ma già rivederla senza impalcature fa bene al cuore". Esternamente è da completare il portico delle misure e il campanile, opere che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. "Poi si avvierà il secondo lotto" spiega Boccanera. "Si interverrà - aggiunge - sulla facciata e su tutti gli arredi e impianti interni, come da programma la Basilica sarà definitivamente riconsegnata alla comunità nel 2025". Ma intanto i nursini e i turisti che in questi giorni visitano la Valnerina umbra hanno la possibilità di ammirare la ricostruzione della parete laterale con tutti i suoi dettagli. "Un anno fa - ricorda l'amministratore - il momento di preghiera del 30 ottobre si svolse nella cripta, quest'anno all'interno della Basilica e questo è il segnale concreto che nella nostra città la ricostruzione post sisma sta procedendo bene. A giorni si inizierà a intervenire anche sull'adiacente monastero, ma in generale basta guardarsi intorno e vedere quante gru sono presenti nel centro storico per avere un'idea di come vogliamo al più presto rivedere Norcia completamente recuperata". Maurizio Costanzo