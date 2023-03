Ternana, Bandecchi e lo scherzo dell’occhio bendato

Stefano Bandecchi, presidente Ternana

Terni, 10 marzo 2023 – "Vengo ora dalla visita oculistica, ecco l'occhiettino magico. Poi vedete la giacca, fodera rossoverde, quindi l'occhio è a posto e la giacca pure". E' l'ultimo video social del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, che ieri in altri due video Instagram era tornato a far parlare di sé.

Nel primo si era infatti mostrato con una benda all'occhio: "Ecco come è andata a finire. Chi la fa l'aspetti, state contenti, mi hanno spappolato l'occhio". Poi l'altro video: "Signori stavo scherzando, vedo che molti si preoccupano ma non è successo nulla. Dovevo fare un'operazione all'occhio. La mia era una battuta".

Comunque nel video odierno la benda non c'è più e Bandecchi, in giacca rossa foderata in rossoverde, appare decisamente sorridente.