"Una macchia non può sporcare la partita"

Fabrizio Castori ha molto da salvare del match contro il Frosinone. Il tecnico biancorosso non si sofferma sull’occasione mancata dopo il vantaggio, ma sulla prestazione messa in campo dal Perugia contro la prima in classifica.

"Sul gol del pareggio hanno messo una palla con il contagiri. Contro una squadra forte come il Frosinone ci sta di subire gol, è una macchia che però non deve sporcare la partita", spiega a caldo l’allenatore biancorosso.

Sulla partita. "Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi a non demordere dopo l’1-1. Abbiamo avuto una grande occasione con Di Serio nel finale – aggiunge Fabrizio Castori – . Usciamo soddisfatti per la prestazione che abbiamo fatto contro la prima in classifica. Abbiamo concesso solo un’occasione, siamo stati equilibrati. Il punto quindi ce lo prendiamo. Certo che è umano sperare di portare la partita a casa una volta andati in vantaggio, ma aggiungo che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con una squadra molto forte. Abbiamo tenuto testa ad un gruppo che ha fatto cambi di altissimo livello come Mulattieri, Caso, Mazzitelli, Garritano".

I risultati delle altre sono stati poco incoraggianti, il Perugia è sceso in campo conoscendo già l’epilogo dei match, disputati alle 14.

"Tutti gli avversari fanno la loro partita, è un campionato difficilissimo, si gioca sul filo del rasoio. Alle due e mezza prima di parlare alla squadra ho visto i risultati dei primi tempi, A noi no cambia nulla quanto è successo sugli altri campi".

Adesso l’attenzione si sposta sulla gara di mercoledì: il Perugia dovrà viverlo come un jolly importantissimo per scalare la classifica.

"Arriviamo bene a questa gara, non facciamo fatica a correre molto e questo è un elemento, stiamo bene con la testa e questo è un secondo elemento. Se poi dovesse esserci bisogno di fare qualche cambio, abbiamo gente fresca e preparata. Sono fiducioso, dobbiamo capitalizzare la partita di recupero anche se sappiamo bene che non sarà facile. Non bisogna guardare ai risultati della Reggina, che è una squadra forte e ha disputato una bella partita a Genova. Troveremo una squadra concentrata e carica, dovremo alzare le bene le antenne".