Tre portieri, tante insicurezze tra i pali Gori, qualche luce e l’incubo-Reggina

L’uscita di scena di Chichizola, passato in estate al Parma, è stato tra i problemi principali del Perugia. Perché la grande lacuna non è stata colmata a dovere. Schierati in una stagione i tre portieri, Stefano Gori (5), Jacopo Furlan (5) e Alessio Abibi (5), nessuno è stato in grado di garantire sicurezza alla porta del Perugia.

Gori, arrivato dalla Juventus dopo un infortunio, è partito con qualche incertezza, superata nel corso della stagione con prestazioni di buon livello, ma i due errori nella notte con la Reggina hanno di fatto aperto la strada verso la retrocessione. La sostituzione amarissima durante la gara potrebbe aver destabilizzato ulteriormente il gruppo, già piuttosto fragile. Furlan ha retto un paio di sfide prima di alzare bandiera bianca e lasciare il posto al terzo portiere a disposizione che dalla sua non ha una grande colpa, se non quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Capitolo portieri? Un grande problema, forse tra i maggiori di una stagione travagliata dall’inizio alla fine.