Ternana, piove sul bagnato Mezza squadra è fuori uso

Dopo una giornata di riposo, le fere hanno ripreso a lavorare ieri pomeriggio al "Taddei", a porte chiuse, per prepararsi al confronto di venerdì col Frosinone. Il report della seduta diramato dal club rossoverde non è affatto incoraggiante perché dopo il difensore Valerio Mantovani, fermo già da diversi giorni, si è allungata la lista degli infortunati. I nuovi entrati nell’elenco sono il centrocampista Antonio Palumbo che si è procurato la distorsione della caviglia sinistra, il difensore Luka Bogdan, fermo per gonalgia destra, il difensore Marco Capuano ed il centrocampista Francesco Cassata, entrambi messi fuori uso a causa di lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra.

Per tutti, quindi, il campionato è finito in anticipo, senza contare che contro i ciociari il tecnico Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno pure del mediano Davide Agazzi il quale, come previsto, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni ricevuta sabato scorso a Como.

Piove sul bagnato, insomma, in casa rossoverde. Anche se in compenso, per l’ultimo impegno di campionato torneranno a disposizione i difensori Salim Diakité e Frederik Sorensen che hanno scontato le rispettive squalifiche. La squadra tornerà ad allenarsi stamattina, dalle ore 10, al "Taddei", sempre a porte chiuse.

Ternana-Frosinone è stata affidata alla direzione di Daniele Perenzoni di Rovereto, che tornerà al "Liberati" dopo aver arbitrato il 23 aprile scorso la gara persa dalle fere per 4 a 1 col Venezia. Perenzoni sarà assistito da Pasquale De Meo di Foggia e Tiziana Trasciatti di Foligno, e dal "Quarto Ufficiale" Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Al V.A.R. Luca Banti di Livorno e A.V.A.R. Daniele Paterna di Teramo. Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti per la gara coi ciociari, disponibili presso le rivendite ufficiali VivaTicket e online al sito http:www.vivaticket.com. I botteghini del "Liberati" saranno aperti venerdì, dalle ore 9 e fino all’inizio della partita.

Massimo Ciaccolini