Tennis, arriva la retrocessione in A2. Lo Junior non ce la fa

Una grande amarezza. Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance lotta fino alla fine, ma stavolta non riesce nell’impresa di mantenere la serie A1. Dopo il successo nel playout di andata a Roma, nel match di ritorno è il Tc Parioli a festeggiare la salvezza, in una girandola di emozioni terminata a pomeriggio inoltrato, al super tie-break del doppio di spareggio. Comprensibile l’amarezza per i ragazzi di Tarpani e Grasselli, che dopo i quattro match di singolare, tutti persi, si sono trovati davanti una montagna da scalare. Ma grazie ai doppi, entrambi vinti, si sono conquistati lo spareggio. Dove però malgrado un primo set vinto è arrivata una sconfitta cocente. Passaro e Mansouri si è arresa a Cobolli e Zekic. Il primo, reduce dalle Next Gen Atp Finals di Jeddah, in singolare aveva piegato proprio Passaro, al terzo set, in una sfida per palati fini. Rammarico poi per Gian Marco Moroni, che nel suo match di singolare non è riuscito a concretizzare alcuno dei tre match-point avuti, perdendo al terzo set contro Pietro Rondoni. Dopo tre anni consecutivi nel massimo campionato, lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance torna in A2. Da dove ripartirà con ancora più energie, tra un anno, per guadagnarsi nuovamente la massima serie.