Sylla accende il Grifo, è buona la prima. Due assist e gol per spegnere la Lucchese

La vittoria più bella, la più importante. La prima domenica dell’anno, quella dedicata a Mimmo Pucciarini (striscione da parte degli ospiti, la gigantografia nella curva biancorossa, e l’omaggio della Brigata “storia della Nord”), è carica di pathos e non poteva che finire con un successo, bello, sofferto in avvio, ma meritato che regala fiducia per il futuro. L’uomo del giorno è Sylla, il volto nuovo per Alessandro Formisano, atteso un girone: due assist, un gol, un’infinità di giocate che caricano Matos, alla prima gara importante della stagione, e Ricci, autore del gol della domenica con una rovesciata spettacolare. È la prima vittoria di Formisano che ha imposto la sua idea di calcio, prendendosi il rischio di stravolgere l’assetto tattico, lasciare in panchina giocatori fino ad ora protagonisti, ritoccare la squadra nella ripresa e ottenere tre punti con tre gol.

C’è con Vulikic primo a destra, Angella e Dell’Orco a completare il reparto. In mediana, restano fuori Bartolomei e Santoro, ci sono Kouan e Torrasi. Paz e Bozzolan sono chiamati a supportare il trio difensivo e il centrocampo. Davanti, invece, Sylla che dà quella scintilla attesa, perché Matos e Ricci trovano finalmente spazi e coraggio per affondare. Il tutto però solo dopo un avvio in apnea, con la Lucchese che in sequenza prima colpisce un palo (3’) con Yeboah e poi conclude pericolosamente dalle parti di Adamonis. Il Perugia capisce che deve scrollarsi di dosso timori e ansie e colleziona due occasioni importanti. Matos al 9’ conclude su palla recuperata da Torrasi, ma trova solo un angolo. Al 13’ Paz verticalizza e lo mette davanti a Chiorra, Matos salta il portiere e conclude a fil di palo. Al 15’ Ricci fa le prove, ma Chiorra devia in angolo, e mentre la Lucchese segna ma l’arbitro annulla, Ricci si coordina e con una rovesciata fantastica fa 1-0 (35’): Matos strappa, Sylla alza un pallonetto e Ricci schiaccia. La Lucchese è invece sfortunata al 43’ quando Rizzo Pinna su punizione colpisce il secondo legno. A inizio ripresa fuori Bozzolan per Cancellieri. Quattro minuti più tardi Ricci lascia il posto a Iannoni, il Grifo passa al 3-5-2, più equilibrato ma comunque pericoloso. Amministra bene il vantaggio e al momento giusto assesta il colpo con Paz grazie a Sylla che lo pesca sulla corsa e gli consente di fare 2-0 (27’). Un’azione bella, in velocità tutta di prima. Il tris è di Sylla, su assist di Kouan: il giusto premio per un debutto col botto.