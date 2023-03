Sulejmani convocato nell’Under 17 albanese

Una chiamata importante in casa Perugia. L’attaccante biancorosso classe 2006 Flavio Sulejmani è stato, infatti, convocato dalla selezione Under 17 dell’Albania per disputare le gare valide per la seconda fase di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. L’Albania è stata inserita nel gruppo 8 e affronterà nell’ordine Francia, Svizzera e Lettonia. Si qualificano all’Europeo, in programma tra maggio e giugno in Ungheria, le prime di ogni girone e le migliori sette seconde. A proposito di giovani, prende il via oggi il week end delle squadre biancorosse. Oggi è il turno della formazione Primavera che a Pian di Massiano, al centro sportivo Paolo Rossi, aspetta l’Ascoli, fischio di inizio alle 14. La squadra di Formisano è chiamata a una reazione importante dopo le quattro sconfitte consecutive che ne hanno pregiudicato il cammino.