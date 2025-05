Parma Women e Ternana Women pareggiano 0-0 in una sfida equilibrata

PARMA WOMEN 0 TERNANA WOMEN 0

PARMA (4-3-3): Coppetti, Masu, Rizza (15’ st Peruzzo), Ambrosi, Rabot, Benedetti (15’ st Zamanian), Pondini, Ferrario, Lonati (15’ st Rognoni), Kajzba (38’ st Ferin), Di Stefano (30’ st Zazzera). A disp.: Fierro, Nichele, Catelli, Meneghini. All.: Colantuono.

TERNANA (4-3-3): Ghioc, Massimino, Corrado, Pacioni, Regazzoli, Fusar Poli, Petrara, Vigliucci, Bonetti (40’ st Porcarelli), Moraca (47’ st Ripamonti), Pirone. A disposizione: Ciccioli, Quazzico, Capitanelli, Gomes, Battistini, Zannini, Lombardo. All.: Cincotta.

Arbitro: Papi di Prato (assistenti Pellegrini-Tarocchi)

TERNI Passo fondamentale per il primato. Le rossoverdi impattano sul campo della grande avversaria che resta a -2 in vista dell’ultima giornata. Gara equilibrata. Parma vicino al gol con Kajzba (pallone a fil di traversa), per la Ternana c’è un colpo di testa di Moraca di poco a lato. Moraca si vede anche annullare un gol (fuorigioco). Bonetti conclude centralmente su assist di Pirone. Grande rischio a fine tempo: Ferrario ruba palla a Bonetti e dal limite colpisce la traversa. Nella ripresa la Ternana ha chance in contropiede con Moraca servita da Petrara (chiusura decisiva di Zamanian) e Regazzoli (parata di Coppetti). Un sinistro di Zamanian, deviato da Corrado, è parato da Ghioc.