Squadra. La ripresa a Ellera . Ancora out Vazquez

PERUGIA - Seduta di ripresa sul campo di Ellera per i biancorossi di Francesco Baldini. La squadra si è ritrovata dopo due giorni di riposo per iniziare a pensare alla trasferta di domenica sul campo dell’Olbia. L’allenatore del Perugia ha lavorato con tutto il gruppo, ad eccezione di Vazquez, alle prese con un problema muscolare: l’attaccante sta recuperando e non sarà sicuramente a disposizione del tecnico per l’impegno di domenica. Vazquez potrà, con molta probabilità, rientrare in occasione del match interno con la Vis Pesaro. A Olbia Baldini dovrà rinunciare anche a Edoardo Iannoni che ieri è stato fermato dal giudice sportivo: il centrocampista era in diffida e contro la Carrarese ha rimediato il giallo che costa lo stop. Il programma della settimana prosegue con sedute al mattino ancora sul campo di Ellera (con inizio alle 11). Sabato, dopo l’allenamento, la partenza per Fiumicino.