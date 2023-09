Sir Susa Vim Perugia inizia con un pareggio contro Emma Villas Siena

SIR SUSA VIM PERUGIA

2

EMMA VILLAS SIENA

2

(25-21, 25-22, 19-25, 13-25)

PERUGIA: Ben Tara 18, Solé 12, Candellaro 10, Held 6, Fiori 6, Tesone 2, Colaci (L1), Dionigi 6, Cassieri, Severini, Toscani (L2). N.E. – Fossa. All. Angelo Lorenzetti.

SIENA: Krauchuk 19, Milan 16, Copelli 9, Tallone 7, Nevot 4, Trillini 4, Bonami (L1), Acuti 3, Gonzi, Coser (L2). N.E. – Pellegrini, Ivanov, Picuno, Pierotti. All. Gianluca Graziosi.

SIR (b.s. 21, v. 2, muri 5, errori 10).

EMMA (b.s. 17, v. 3, muri 11, errori 5).

PERUGIA – L’inizio del campionato di Superlega maschile è ancora lontano, le squadre sono largamente incomplete, ma ha provato lo stesso a scendere in campo la Sir Susa Vim Perugia che nel primo test stagionale si è mostrata vivace. È maturato il pareggio contro una Emma Villas Siena al completo ma di categoria inferiore. Al termine dell’allenamento congiunto il commento di Wassim Ben Tara: "È stato un buon test, sono felice di aver giocato la mia prima partita al Pala-Barton, so bene anche che abbiamo tanto lavoro da fare ancora per migliorare in attesa che tornino i nostri compagni impegnati con le nazionali. Con il tecnico Lorenzetti mi trovo molto bene, sono sicuro che con lui posso migliorare".

Alberto Aglietti