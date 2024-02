Settore giovanile. La Primavera oggi sfida il Monopoli al Paolo Rossi . Tutte le Under in campo domani contro l’Ancona

Sarà un fine settimana intenso per le squadre del settore giovanile biancorosso che saranno impegnate oggi e domani, con due incontri che saranno disputati al centro sportivo Paolo Rossi di Pian di Massiano.

A scendere in campo sull’impianto di casa è la Primavera di Del Bene, reduce dalla pesante sconfitta di Benevento. I biancorossi che hanno 27 punti in classifica, a pari punti con l’Entella che occupa l’ultima posizione utile in chiave playoff, se la vedrà questa mattina con il Monopoli (diciannovesima giornata): il match si gioca alle 10,30.

In trasferta invece l’Under 17 reduce dal successo per 3-2 con la Vis Pesaro. I biancorossi scendono in campo contro l’Ancona (ventesima giornata), domani alle 15 allo stadio Collemarino.

Dopo il turno di riposo torna in campo l’Under U16: Perugia-Ancona (quindicesima giornata) è in programma domani al centro sportivo "Paolo Rossi" con fischio di inizio alle 15.

Sempre contro l’Ancona, ma in trasferta, saranno impegnati i ragazzi dell’Under 15 reduci dall’importante successo con la Vis Pesaro. Match (ventesima giornata), in programma domani alle 12 allo stadio Collemarino. Mentre per U12, U11, U10: Sassuolo-Perugia (test match), domani al centro sportivo Corradini.

Mentre la gara delle ragazze, Perugia Women-Venezia, è in programma domani alle 11 al centro sportivo "Paolo Rossi".