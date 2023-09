Santarelli, trionfo per due

L’allenatore di pallavolo Daniele Santarelli e lo spadista Andrea Santarelli. Due ‘stelle’ di Foligno nel firmamento azzurro, europeo e mondiale. Entrambi, dopo aver conquistato allori a catena in ogni parte del mondo, saranno premiati con il Giglio d’oro dello sport in occasione della 2° edizione delle due "serate dello Sport" promosse dall’amministrazione comunale in programma all’Auditorium di Foligno il prossimo 6 e 7 ottobre. Un riconoscimento più che meritato per due autentici campioni che, con i loro successi, anche olimpionici, che hanno contribuito a promozionare l’immagine della città di Foligno. Un palmares invidiabile arricchito da Daniele e Andrea in questi ultimi due mesi. L’ultimo per Andrea Santarelli arrivato ieri l’altro a conclusione del Campionato Europeo di Volley Femminile pilotando la Nazionale della Turchia alla conquista del titolo Europeo, superando la Nazionale della Serbia allenata da Santarelli quando, nel 2022 si era aggiudicato il Campionato del Mondo. Il titolo conquistato nella finale di Bruxelles dall’allenatore folignate, il vincente al mondo, gli è valso la Palma d’Oro al Merito Tecnico, massima onorificenza consegnato a Santarelli dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Uno dei tanti trofei della sua splendida carriera che oltre ad essere l’allenatore più vincente al mondo e della Pallavolo Femminile. Successi che sono arrivati alla guida della pallavolo Imoco Conegliano (dove milita la moglie Monica De Gennaro) società alla quale Santarelli ha regalato di recente una delle tante Coppa Italia, la super Coppa ed il Mondiale per club. Santarelli che, nel frattempo durante la breve parentesi alla guida della Serbia aveva conquistato il campionato del Mondo a squadre.

Ai tanti titoli conquistati da Daniele Santarelli fanno eco quelli altrettanto prestigiosi dello spadista Andrea Santarelli. L’ultimo in ordine di tempo la medaglia d’oro a squadre a luglio con la maglia della Nazionale titolo, che l’Italia non vinceva dal 1993 l’anno di nascita dello spadista folignate. Medaglia d’oro e non solo perché in passato Andrea Santarelli aveva vinto l’argento ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro un Oro agli Europei di Anatalya. Trofei anche nelle gare individuali il Bronzo ai Mondiali di Budapest nel 2019 una medaglia d’argento agli Europei di Dusseldorf nello stesso anno e un onorevole 4° posto alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020.

Carlo Luccioni