Rugby serie B. Acea, oggi la prima di Poloni. Il neotecnico parte da Frascati

Dopo un weekend senza partite, l’Acea Rugby Perugia è pronta a tornare in campo, oggi alle 14,30, al campo rugby Cocciano contro il Frascati. Un ritorno sul rettangolo di gioco che coincide con l’inizio dell’era Poloni, nuovo tecnico dei biancorossi scelto dal club dopo l’addio di Fabiani. "Ho accettato la proposta del club perché mi piacciono certe sfide – ha spiegato – . La squadra é molto giovane e questo, secondo me, è assolutamente un vantaggio. É chiaro che la situazione non è facile, ma in questi giorni stiamo lavorando molto per migliorare le fasi statiche, mischia e touche in primis. Poi c’é bisogno di parlare molto con i ragazzi e stimolarli a crescere e a dare il meglio di loro stessi".

Il corso dell’allenatore argentino comincerà in trasferta, in casa del Frascati Rugby Club, seconda forza del girone 4 con 47 punti. Il calendario dunque non sorride a Caruso e compagni. Perugia ricopre invece la penultima piazza con 11 punti, a ben 11 lunghezze dalla terzultima, Arechi. Servirà dunque una grande cavalcata nelle restanti 10 gare di questo campionato di B alla formazione del presidente Renetti.