Perugia un derby con qualche incognita. Angella da valutare, Morichelli si prepara

La partita di Arezzo si avvicina. E non mancano le incertezze a Pian di Massiano. Francesco Baldini deve fare i conti con alcune situazioni in bilico. La posizione più incerta pare essere quella del capitano Gabriele Angella. Il difensore centrale non è al meglio della condizione e potrebbe rischiare di saltare la sfida al Comunale di Arezzo. Risposte potrebbero arrivare già nella seduta di oggi, ma Baldini già pensa a come ovviare all’eventuale assenza del difensore. Per ruolo, potrebbe toccare a Morichelli prendere il posto al centro della difesa in coppia con Vulikic. Iannoni e Vazquez anche ieri hanno disertato il campo di allenamento, non hanno partecipato alla seduta della squadra: il centrocampista, che era uscito dal campo per un risentimento muscolare, e l’attaccante che è ormai assente da settimane, dovrebbero rientrare in gruppo oggi. Vazquez potrebbe strappare una convocazione ma solo per la panchina, mentre per quanto riguarda Iannoni dipenderà dalla seduta in agenda oggi. Anche perché un altro centrocampista è rimasto parzialmente ai box, si tratta di Kouan che si è aggregato alla squadra solo in un secondo momento.

Ricci, invece, ha lasciato il campo di allenamento per un fastidio alla schiena che però non preoccupa lo staff biancorosso. Il fatto che si giochi in posticipo potrebbe dare una mano all’allenatore del Perugia che avrà qualche giorno in più per recuperare i suoi giocatori.

E poi ci sono i ballottaggi indipendentemente dalla condizione fisica. In difesa, infatti, sarà sempre ballottaggio tra Mezzoni e Paz sulla fascia destra, Bozzolan-Cancellieri per quella mancina. A centrocampo, invece, Bartolomei avrà una maglia dal primo minuto, un’altra sarà di Santoro, per la terza si attendono le condizioni di Iannoni. In caso di tridente, con Seghetti al centro, si candidano Matos e uno tra Ricci e Lisi. Ci sono ancora tre allenamenti per decidere e capire.