Perugia e Frosinone "duello" sui tiri in porta

I numeri del Grifo raccontano di una squadra che ha grandi doti. Se non fosse per quell’avvio di stagione che sta ancora pesando sulla classifica, il Perugia in questo campionato si sarebbe potuto divertire veramente.

A supportare questa tesi ci sono i numeri che vedono la squadra biancorossa duellare con la prima in classifica in merito ai tiri in porta e alle ripartenze. Da inizio 2023 il Perugia ha tentato 52 tiri nello specchio, nel periodo solo la capolista Frosinone (55) ha fatto meglio in Serie B. Un passo dietro la prima della classe che sarà al Curi per il prossimo appuntamento dopo la sosta. Un duello che si ripete sulle ripartenze: la squadra di Castori in questo campionato ha effettuato 23 attacchi in contropiede, meno solo del Frosinone (33) in Serie B. Non solo: un altro dato che fa riflettere è quello che racconta che il Perugia è la squadra che nel 2023 ha la più alta percentuale di tiri che centrano lo specchio della porta in serie B: il 51%.