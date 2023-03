Per le ragazze della Pallacanestro Perugia Con la Pink Terni una gara fondamentale

PERUGIA – Un derby per scalare la griglia playoff. Le ragazze della Pallacanestro Perugia ospitano la Pink Terni alle ore 18,30 al PalaPellini nella quarta giornata della fase ad orologio. Una gara fondamentale per le biancorosse di coach Francesco Posti, terze in classifica nel campionato di serie B, con gli stessi punti di Senigallia, ma in vantaggio negli scontri diretti. Civitanova e Campobasso precedono Perugia di appena 2 lunghezze. E, guardando i distacchi dalle altre, sono le quattro squadre che si giocheranno i playoff per salire in A2. Il piazzamento però può fare la differenza. Ecco perché Posti non vuole cali di concentrazione da parte delle sue ragazze, chiamate a riscattare subito il ko di domenica scorsa a Civitanova. "Guai a guardare la classifica – sottolinea subito il coach – perché il derby è una partita che fa storia a sé. Non possiamo concederci ulteriori passi falsi perché il piazzamento ha la sua importanza in chiave playoff. Sono fiducioso però perché in settimana ci siamo allenati molto bene". A fare la differenza poi, come accaduto anche nel derby disputato durante la regular season, potrebbe essere il pubblico del PalaPellini.

"Per noi il tifo sugli spalti – ribadisce Posti – è fondamentale e lo conferma la vittoria arrivata al supplementare, in casa, contro Senigallia lo dimostra. Sia a Campobasso che a Civitanova il nostro pubblico ci è mancato, nonostante alcuni sostenitori ci abbiamo comunque seguito e voglio ringraziarli. Il PalaPellini deve essere il nostro fortino".