Numeri. Chiuso il girone di andata. La classifica "piange»

Il Gubbio spezza i giorni di riposo, il Perugia, invece, ha concesso alla squadra una settimana intersa di vacanza. Dopo la brutta prestazione del 23 dicembre, la squadra ha lasciato Pian di Massiano per riprendere la preparazione sabato prossimo. Il campionato, la prima del girone di ritorno, prenderà il via il 7 gennaio, sia per il Perugia che affronterà in casa la Lucchese, che per il Gubbio che ripartirà dalla trasferta sul campo del Pineto. Ecco la classifica alla fine del girone di andata. Con Perugia e Gubbio che dovranno migliorare lo score nel ritorno. Classifica: Cesena 46 punti; Torres 44; Carrarese 34; Pescara 32; Perugia 30; Pontedera 29; Pineto 27; Lucchese, Virtus Entella, Gubbio 24; Recatanese, Arezzo, Rimini 23; Ancona 21; Spal, Vis Pesaro, Juve NG 19; Sestri Levante 18; Olbia 17; Fermana 13. Gubbio, Recanatese una gara in meno