"Marius Adamonis trionfa nella tappa del Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello"

Marius Adamonis, con il 49,50% dei voti, ha vinto la trentaquattresima tappa del "Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello", organizzato e promosso dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs, per la partita Carrarese–Perugia. Il secondo posto se è aggiudicato Iannoni che ha ricevuto il 33,66% delle preferenze dei tifosi. Sul podio Matos con il 5,94%, quarto posto invece per Seghetti con il 2,97% e quinto per Kouan con l’1,98%. In testa alla classifica generale rimane Seghetti con 142 punti, inseguito da Kouan con 106, scala posizioni Iannoni che ha raggiunto quota 104 punti, poi Adamonis con 92, Bartolomei con 81 e Paz con 67.