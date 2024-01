La Primavera in pausa. La ripresa domenica. Prima gara il 13 gennaio

Giorni di pausa per la formazione Primavera, ma i grifoncelli torneranno al lavoro domenica in vista della ripresa del campionato che si è fermato per la pusa natalizia. La squadra, affidata a Del Bene dopo il passaggio di Formisano in prima squadra, ha riportato con il nuovo tecnico la vittoria in rimonta sul campo dell’Entella. Oggi il Perugia si conferma stabilmente in zona play-off (25 punti, 4° posto) e prepara la prima gara del girone di ritorno. La Primavera tornerà in campo sabato 13 gennaio, nella sfida casalinga contro il Pescara.