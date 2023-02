Intervento chirurgico per Renzo Castagnini

Non sarà con la squadra alla vigilia del derby con la Ternana, non sarà come al solito in campo a seguire gli allenamenti, ma presto tornerà a seguire il Grifo da vicino, appena si rimetterà completamente. E la sua assenza è stata notata: il direttore sportivo, Castagnini, si è fermato per questioni di salute. Lo fa sapere la società di Pian di Massiano, in una nota pubblicata nel sito ufficiale del club biancorosso. "Il Perugia calcio comunica che il direttore sportivo Renzo Castagnini è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, già programmato da alcune settimane, presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell’azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’intervento, eseguito dal dottor Massimo Lenti insieme alla sua equipe, è perfettamente riuscito. Il club augura al direttore una pronta guarigione".