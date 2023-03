Il “Settecalcio d’oro“, premio agli atleti

PERUGIA - Lavori in corso per la prima edizione del “Settecalcio d’oro“, una serata speciale nel corso della quale verranno priemiati i migliori calciatori dilettanti dell’Umbria. Appuntamento lunedì 22 maggio, alle 17,30, al Gherlinda. Ogni girone di ciascuna categoria infatti avrà il suo Settecalcio d’oro, riconoscimento che verrà assegnato secondo una valutazione che faranno gli addetti ai lavori. Ogni società avrà infatti a disposizione tre voti da manifestare con allenatore, direttore sportivo e dal capitano. Il conteggio di tutti i voti ricevuti sarà compito della redazione. Nel complesso saranno 70 i calciatori in nomination, ognuno dei quali concorrerà per ricevere il riconoscimento relativamente al proprio girone di appartenenza, premi anche per secondo e terzo posto. Verrà assegnato anche il Settecalcio d’oro del web, premio che si aggiudicherà il più votato nel sondaggio pubblico tra tutti i 70 calciatori in nomination. Qui il vincitore sarà uno. Nel corso della serata verranno poi assegnati anche alcuni Premi speciali: premio Fair play “Fausto Fratini“, premio miglior tecnico “Mario Mingarelli“, premio miglior giovane “Davide Pampiano“.