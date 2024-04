Il Perugia al "Curi" ritrova gol e vittoria. Vazquez, Iannoni e Ricci mandano l’Olbia ko

Oltre la vittoria c’è di più. Tre punti contro l’Olbia, ultima della classe, dovevano essere e tre punti sono arrivati. Ma il successo conquistato al Curi dal Perugia di Formisano è impreziosito da gol pesanti, belli e anche da dettagli non certo trascurabili. Pesa, come il macigno che si è tolto dal petto, il gol di Vazquez che apre la gara (l’ultima rete l’aveva segnata nel girone di andata col Gubbio e poi il lungo infortunio), da rivedere e rivedere quello di Iannoni, perché in una rete c’è il concentrato delle qualità del centrocampista. Importante quello di Ricci, anche se su rigore, ma è la ciliegina di una bella prestazione e anche della forza del gruppo, visto che Lisi e Vazquez gli hanno lasciato il pallone da piazzare sul dischetto. Ma la domenica ha riservato anche il colpo di scena di Recanati, con la squadra di casa che ha schiantato (4-1) la Carrarese, terza. Ora la classifica dice che il terzo posto è a due punti, ma di fatto sono tre per gli scontri diretti negativi. Un distacco non impossibile. Inoltre dietro il successo con l’Olbia ci sono nuove soluzioni in campo, strategie tattiche che vengono proposte per non lasciare nulla al caso quando i biancorossi approderanno agli spareggi. Per la sfida con l’Olbia, Formisano sceglie una squadra ritoccata in tutti i reparti, con la novità di Ricci che svaria sulla treqquarti, Paz che si sdoppia, Lisi che può godersi la maggiore libertà avendo Bozzolan alle spalle. E poi c’è Vazquez che torna dall’inizio, segna, colpisce il palo e poi conquista il rigore. A questo punto manca solo tornare a riempire gli spalti.

In avvio sono i sardi a rendersi più pericolosi: al 4’ punizione di Ragatzu deviata in angolo Adamonis (il Perugia risponde con conclusione centrale di Iannoni), mentre al 10’ su ripartenza l’Olbia con Dessena colpisce la traversa. Iannoni fa le prove su punizione Lisi (11’) mentre al 21’ Agosti conclude e sulla respinta del portiere stavolta ci rpova Ricci. Al 25’ il Perugia passa con Vazquez: Paz si fa mezzo campo, Mezzoni si inserisce e serve l’attaccante biancorosso che non sbaglia. Al 32’ su cross di Bozzolan, Vazquez di testa colpisce il palo. In chiusura di tempo, nel recupero, Iannoni, lanciato da Agosti avanza deciso, salta come birilli i suoi avversari e fa 2-0. Nella ripresa, arrivano i cambi e cambiano anche i moduli, in un frangente Grifo col 4-3-3. Al 20’ i biancorossi chiudono il conto: Vazquez, servito da Torrasi, conquista il rigore, Ricci non sbaglia e fa 3-0.