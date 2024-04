Finale scudetto Sir Perugia, serata da non perdere

Parte stasera dal palasport di Pian di Massiano (ore 20,30) la corsa allo scudetto per la Sir Susa Vim Perugia che prepara il settimo assalto al tricolore. Per quattro volte i block-devils si sono arresi in finale a formazioni con testa di serie peggiore. Stavolta la consapevolezza e l’esperienza acquisita dovrà fare la differenza contro la rivelazione Mint Vero Volley Monza. Si attende il tutto esaurito per il primo appuntamento della serie che si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince per tre volte sarà campione d’Italia. Per gli umbri trionfare nella superlega è sempre stato ostico, la volontà di cucirsi addosso il famigerato triangolino è alta, e magari anche il curriculum del tecnico Angelo Lorenzetti può tornare utile. Emozione sicuramente grande per lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk esordiente in questo traguardo importante, ma ad arrivare a questo traguardo per la prima volta è anche l’opposto tunisino Wassim Ben Tara. Una Perugia cosciente dei propri mezzi quella che attende tra le proprie mura la sorpresa della stagione. Dalla parte opposta il coach Massimo Eccheli dispone di un organico di talenti emergenti e non teme confronti. Il potenziale ospite è ottimo, da temere sono soprattutto il martello giapponese Ran Takahashi e quello canadese Eric Loeppky. Quattro gli atleti che già annoverano nel palmares lo scudetto: Colaci che ne ha vinti quattro, Giannelli ne ha conquistati due, Solé e Candellaro uno a testa. In campo da ex Oleh Plotnytskyi che ha alle spalle l’esperienza monzese, mentre Thomas Beretta e Gianluca Galassi vantano trascorsi in bianconero. A caccia di record in carriera c’è Oleh Plotnytskyi che con un punto raggiungerebbe quota 100 negli attuali play-off, mentre Flavio Resende Gualberto con nove attacchi vincenti arriverebbe a 200 nella stagione. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport in chiaro e sulla piattaforma Volleyball World Italia in streaming a pagamento. I direttori di gara dell’incontro saranno Massimo Florian (TO) ed Umberto Zanussi (TV).

Il probabile sestetto di Perugia: Giannelli ad alzare ed Ben Tara opposto, Russo e Resende Gualberto al centro, Plotnytskyi e Semeniuk di banda, Colaci libero.

Il possibile assetto di Monza: ad alzare Kreling in diagonale a Loeppky, in posto-tre Galassi e Di Martino, schiacciatori Maar e Takahashi, libero Gaggini.