Festa Nestor "Ma ci dispiace per Castiglione"

In casa Nestor è già tempo di guardare al futuro. L’euforia per la salvezza è durata l’arco di una notte. "I ragazzi hanno festeggiato come giusto visto l’impresa che hanno compiuto. Il merito è soprattutto loro. Sono stati bravi a riprendersi e non mollare mai. Come in finale". Il presidente Danilo Rosati si gode la vittoria per 2-1 ai supplementari che ha regalato ai marscianesi la salvezza e condannato i lacustri alla retrocessione. E lo fa nel suo stile, nel rispetto degli avversari. "Mi dispiace davvero che una società come il Castiglione – sottolinea Rosati – sia retrocessa. Capisco l’amarezza perché fare 42 punti e scendere di categoria è qualcosa di incredibile. Ma parliamo di una dirigenza seria e competente che, sono sicuro, saprà risalire in fretta". Sempre che l’Ellera non vinca i playoff nazionali o il Trestina non venga ripescato perché, in quel caso, il ripescaggio sarebbe automatico. In casa Nestor però si guarda già al futuro. "Ripartiremo dal nostro direttore sportivo Lorenzo Ceccarelli, un ragazzo che ha dimostrato di sapere il fatto suo". Prossimo passo l’allenatore poi la riconferma dei big, Fastellini su tutti. Nicola Agostini