Esodo biancorosso Oltre 400 tifosi nelle Marche

PERUGIA - Sarà un esodo importante quello dei tifosi biancorossi che stasera raggiungeranno lo stadio di Fermo. La prevendita per il settore ospiti ha fatto registrare 424 biglietti staccati. I tifosi del Perugia spingeranno la squadra verso la terza vittoria consecutiva, considerato il successo di Coppa Italia sul campo del Teramo. Qualche problema si verificherà per il prossimo match interno con la Torres, quando la Curva Nord sarà chiusa. Un peccato perché si preannuncia un match affascinante e tosto. La Torres infatti non si ferma più. Nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie C girone B la formazione di Alfonso Greco ha battuto 2-0 la Lucchese, grazie ai gol di Fischnaller e Ruocco, rimanendo a punteggio. Sette vittorie su altrettante partite per i sardi che non subiscono gol da ben 520 minuti. Il Perugia avrà la possibilità di accorciare le distanze.