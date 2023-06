Dopo la salvezza, Silvano Fiorucci convola a nozze con la sua Graziella

ORVIETO - Dopo la straordinaria salvezza, conquistata con una rimonta da record, all’ultima di campionato con la sua Orvietana, Silvano Fiorucci aveva impugnato il microfono, nel bel mezzo dei festeggiamenti post partita, chiedendo di sposarlo alla sua Graziella, a dir poco emozionata, sugli spalti del Bernicchi. Detto fatto, Silvano Fiorucci è convolato a nozze con la compagna Graziella Baldelli. L’evento, riservato ai familiari e amici si è tenuto con rito civile presso la biblioteca comunale Carducci di Città di Castello, nella sala Rossi-Monti. Ad officiare la cerimonia l’ex assessore comunale Massimo Massetti, ora nello staff del sindaco Luca Secondi, amico fraterno della coppia. Una cerimonia partecipata e sentita da tutti i presenti che Massimo Massetti ha definito anche "un tributo al luogo ricco di suggestione e storia come palazzo Vitelli a San Giacomo con le sue sale davvero accoglienti e funzionali". Alla coppia sono giunti gli auguri affettuosi del sindaco Luca Secondi a nome della giunta e della comunità tifernate dove Silvano Fiorucci ha lasciato un segno indelebile nel calcio e non solo scrivendo pagine di storia del calcio biancorosso. Nella stagione appena conclusa, come detto, l’impresa compiuta subentrando dopo sette giornate di campionato, con l’Orvietana all’ultimo posto con un solo punto in classifica. Il difficile però, si sa, sta nel ripetersi ed ecco che per il buon Tamba c’è poco spazio per una luna di miele. Qualche giorno di vacanza sì ma il mister difficilmente si separerà dal suo cellulare in pieno calciomercato. Ma Graziella, ormai, ci ha fatto il callo. Buona vita e tanti auguri ai novelli sposi.

Nicola Agostini