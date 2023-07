C’è l’Itf world tour "Città di Gubbio" dal 16 al 24 luglio

GUBBIO – Gubbio aggiunge un altro pezzo pregiato alla sua offerta sportiva. È stata presentata ieri la sesta edizione dell’Itf world tour “Città di Gubbio – Memorial Francesco Ledda”, che animerà il Circolo Tennis eugubino dal 16 al 23 luglio. Erano presenti l’assessore Gabriele Damiani, il direttore del Torneo Luca Ceccarelli, il presidente del Circolo Riccardo Capannelli e Sara Rinaldini, consigliere e tesoriere del Circolo. Un torneo importante e che dà l’opportunità al movimento tennistico eugubino di continuare a crescere: "Siamo pronti e carichi – esordisce Capannelli – le premesse per migliorarci rispetto agli anni passati ci sono tutte. Il livello della competizione è veramente molto alto e siamo davvero contenti per come siamo riusciti a coinvolgere sia gli atleti sia la città che li ospiterà". Il direttore Ceccarelli: "Per Gubbio il circolo è ormai diventato una sorta di ritrovo estivo e vogliamo proseguire su questa strada. Al primo posto va la qualità dell’ospitalità, infatti anche quest’anno l’ingresso alle gare sarà sempre libero: aspettiamo tutti gli eugubini e le eugubine, che potranno godersi belle serate di sport". Su questa linea prosegue la tesoriere Rinaldini: "È un circolo molto vivo, che conta oltre duecento soci ed è in piena attività, con il camp estivo e il corso adulti che ogni giorno portano qui decine e decine di persone". L’assessore Damiani ha invece concluso definendo il Circolo Tennis "un modello unico". Tra i nomi attesi Alexander Blockx e Gabriel Debru.