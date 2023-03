Castori: "Vittoria preziosissima, di platino"

Grande soddisfazione in casa biancorossa per un successo che vale più dei tre punti che ha messo in palio. Il Perugia era reduce da una settimana di sosta forzata e il Cittadella è una diretta concorrente che adesso il Perugia ha trascinato con più forza nella lotta salvezza.

"Siamo contenti di aver vinto uno scontro diretto fuori casa, questa è una vittoria preziosissima, di platino", esordisce Fabrizio Castori al termine del match ai microfoni di Umbria Tv. E come aveva previsto alla vigilia, la lotta per non retrocedere si allarga. "La classifica si è accorciata – spiega – , lo avevo detto prima di scendere in campo e noi abbiamo per questo conquistato tre punti che valgono tantissimo, interpretando la partita nel miglior modo possibile".

La gara, l’interpretazione del match e anche un pizzico di fortuna in occasione del primo tempo. Ma Castori non fa sconti a chi ha sbagliato.

"Il Cittadella ha le caratteristiche della provinciale, gioca con grande determinazione, con un ritmo alto. Era una partita difficile da affrontare, ci eravamo preparati bene nella settimana di sosta e abbiamo affrontato questa gara con la testa giusta. La parata di Gori e il gol di Di Carmine? Vorrei allargare i meriti anche a Matos che stavolta l’ho rivisto anche se non ancora al cento per cento, ma vicino. Ha vissuto un’annata sfortunatissima, averlo adesso è per noi una risorsa molto importante. Non siamo stati impeccabili comunque perché sullo 0-0 abbiamo preso un’imbucata perché abbiamo sbagliato una diagonale a centrocampo. Noi abbiamo concesso un’occasionissima, è stato bravo Gori".

Adesso la sosta, il Perugia si prepara al trittico in casa.

"Adesso lavoreremo durante la sosta, anche perché abbiamo tre partite in otto giorni e dobbiamo mantenere la migliore condizione e portare alcuni giocator che non sono al meglio al pari degli altri. Mi piace andare forte e con il caldo che arriverà dobbiamo lavorare sul ritmo che è una risorsa importante visto nelle tre gare ravvicinate avremo bisogno di tutti".

