Brescia-Cosenza Stasera si decide la quarta retrocessa

Stasera si conoscerà la quarta squadra che retrocederà in serie C, dopo Benevento, Spal e Perugia. Al Rigamonti di Brescia si giocherà il ritorno dei playout tra le rondinelle e Cosenza. L’andata, giocata al Gigi Marulla, ha visto i calabresi vincere per 1-0 grazie a un gol di Nasti, nella ripresa, al 70’. Per ribaltare il risultato dell’andata, il Brescia di Gastaldello ha bisogno di tutto il supporto del suo tifo: i lombardi per salvarsi devono vincere con due gol di scarto. In caso di 1-0, al termine dei novanta minuti, si giocheranno i supplementari e i rigori. Lo stadio Rigamonti per l’occasione sarà sold out.