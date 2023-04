Boccette, Trevi si laurea già campione Diciassette i punti di vantaggio sulla seconda

A due giornate dal termine del campionato regionale di serie A1 di biliardo, specialità boccette, Trevi si laurea campione. Diciassette i punti di vantaggio sulla seconda. Una formazione guidata dal capitano Simone Proietti, che si laurea miglior singolo del campionato. Non solo Proietti, ma un gruppo di campioni assoluti, come il master perugino Alessandro Nadery, i maceratesi Stefano Palazzesi e Ivan Bianchi, l’anconetano Loris Principi e le coppie formate da Altero Baldini, Fabio Buccolini, Mario Antonini, Adelmo Alimenti e il resto dei giocatori che hanno contribuito quando chiamati in causa. La corsa per la qualificazione alla Coppa Campioni sembrerebbe chiusa a meno di colpi di scena, difatti la distanza tra il Piegaro all’ottavo posto e la nona è di 10 punti. Aperta invece la lotta in fondo alla classifica: il Bar Millefiori Città di Castello vince 4-2 contro il Dream Team di Perugia. La squadra di capitan Valerio Cardone ora insegue Il Perugino’s Magione che, strappando due match in casa dei Grifoni, riesce a mantenere una lunghezza di vantaggio. La Piroga Più invece perde per 6-0 contro la Bonini Infissi Pantalla.