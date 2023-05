Bartoccini, c’è Kosareva

PERUGIA – La Bartoccini Fortinfissi Perugia sta allestendo la squadra per la serie A2 femminile. Le magliette nere hanno ingaggiato la schiacciatrice russa Dayana Kosareva (nella foto) proveniente da Firenze (A1). "Non è stata una scelta facile, avevo anche altre proposte da valutare poi però ho visto il progetto che ha la squadra e mi è piaciuto. Aggiungo che hanno influito molto anche le amiche che mi hanno parlato benissimo di Perugia. Posso dire che sono stati tanti piccoli dettagli che mi hanno portato a fare questa scelta. Mi aspetto una squadra che vorrà lottare, pronta ad affrontare le sfide con maturità ed energia, mi piacerebbe poi trovare un ambiente sano nel contorno che saprà creare una grande famiglia. Spero di poter dare il mio contributo con quei fondamentali consolidati come il servizio e dato che non si smette mai d’imparare, di crescere anche negli altri in modo di poter contribuire il più possibile al raggiungimento dei risultati, voglio dimostrare le abilità maturate in A1 per poterci tornare da protagonista. Non sono ancora stata a Perugia, voglio conoscere la città". A.A.