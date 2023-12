Avversario. Le scelte di Indiani. Ballottaggi in difesa e in attacco

Ad Arezzo viaggia a ritmo spedito la prevendita dei tagliandi. Oltre tremila biglietti staccati dai tifosi amaranto. In campo, intanto, l’ex Paolo Indiani prepara la squadra da schierare nel derby contro il Perugia nel match in agenda lunedì sera. Il tecnico ha qualche dubbio da risolvere nei prossimi allenamenti. Si dovrebbe andare verso la conferma del 4-3-3, con qualche ballottaggio in difesa e in attacco. Al centro del pacchetto arretrato sarà ballottaggio tra Masetti e Chiosa, mentre sulla fascia sinistra Zona è in vantaggio su Lazzarini. A centrocampo, invece, Indiani dovrebbe scegliere Mawuli in regia, con Settembrini e Damiani a supporto. In attacco, invece, certo di una maglia è Gucci al centro del tridente, mentre per le altre due maglie ci sono tre giocatori: Pattarello, Guccione e Gaddini, con i due che a due giorni dal match partono favoriti.