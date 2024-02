Avversario. Greco: "Servirà una grande prestazione». L’ex Aleandro Rosi non sarà della partita

"Sicuramente il ritorno alla vittoria ci ha fatto bene, ma ci siamo allenati bene come sempre abbiamo fatto anche nelle scorse settimane quando i risultati non sono arrivati", così Alfonso Greco racconta (a centotrentuno.com) i giorni che hanno preceduto la sfida con il Perugia dopo il successo di metà settimana contro la Lucchese.

Sull’avversario di oggi, che insegue con sette punti di svantaggio, Greco aggiunge. "Loro con il nuovo allenatore hanno cambiato il modo di giocare e soprattutto l’atteggiamento tattico. Mi pare che ora ci assomigliano anche parecchio come principi di gioco e come approccio – analizza l’allenatore della Torres – . Affrontiamo una grande squadra e con giocatori di categorie superiore. Inoltre hanno una serie di giovani di sicura prospettiva. Insomma, sarà la classica gara difficile e importante. Per portarla a casa servirà una grande prestazione".

Per quanto riguarda le disponibilità per il match, Greco ha qualche dubbio che si tiene fino all’ultimo. Certa, invece, l’assenza del portiere titolare.

"Non avremo Zaccagno che è squalificato e sicuramente non recupererà Antonelli in difesa. Stiamo valutando le situazioni di Fabriani e Giorico che non sono al meglio ma giocando in casa sceglieremo solo domani (oggi per chi legge) se aggregarli o meno al gruppo per il Perugia".

Non farà parte della gara l’ex biancorosso Aleandro Rosi che si è aggregato nei giorni scorsi alla Torres.