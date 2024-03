Avversario. Beni: "Ce la giochiamo con un pizzico di follia»

Il Pineto, reduce dalla sconfitta interna con l’Arezzo, arriva a Pian di Massiano con due assenze pesanti: squalificati sia Borsoi che Volpicelli, due titolarissimi della formazione tipo biancazzurra. A mancare sarà soprattutto Volpicelli, 11 reti in una sfida che per la formazione abruzzese si presenta delicata. "Il Perugia è una squadra che prende pochissimi gol e capitalizza tutto quello che crea – spiega alla vigilia il tecnico del Pineto, Roberto Beni – . Vorranno consolidare la loro classifica, mentre noi dovremo cercare di non ripetere gli errori commessi contro l’Arezzo. Andiamo a giocarcela con un pizzico di follia, che ci vuole sempre, ma contro il Perugia non puoi sbagliare neanche mezzo pallone altrimenti vieni punito. Chi giocherà al posto degli squalificati darà il massimo e farà una gran partita. Serve una prestazione perfetta per fare punti al Curi".