Alla società emiliana 800 euro di ammenda

Il Rimini ha ricevuto una multa di ottocento euro. Ma nulla ha a che vedere con l’assenza dei Vigili del Fuoco perché la loro presenza è obbligatoria in impianti per attività sportive all’aperto che avrebbero una capienza superiore allo stadio Neri. La sanzione alla squadra di casa è arrivata "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".