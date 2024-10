Spacciava al parco, fugge in auto e cerca di investire il poliziotto. Poi si schianta

Foligno, 16 ottobre 2024 - Spacciava al parco pubblico di via Rubicone, a Foligno, ma la Polizia lo ha colto in flagranza mentre scambiava droga e soldi con alcuni clienti. Si tratta di un tunisino, classe '91, che dopo il patteggiamento dovrà scontare una pena pari a due anni e tre mesi di reclusione, oltre alla multa di 4000 euro.

I poliziotti avevano notato due persone, una in auto e una in bici, che attendevano con fare sospetto all’interno del parco. Poco dopo, i due sono stati avvicinati da un’altra automobile, condotta da un uomo, il quale ha consegnato loro un oggetto ricevendo in cambio del denaro. A quel punto, mentre uno degli agenti ha tentato di fermare i due acquirenti, l’altro si è diretto verso il venditore, intimandogli di spegnere il motore e scendere dal veicolo. Il pusher però è ripartito velocemente e solo per la prontezza di riflessi il poliziotto non è stato investito. Dopo una fuga di pochi metri, l’auto è andata a sbattere contro la recinzione del parco, arrestando la sua corsa. Successivamente, nel tentativo di fuggire, il 33enne ha ingaggiato una colluttazione, aggredendo l’agente che tentava di contenerlo. Con non poca fatica, anche grazie all’intervento dell’altro operatore, giunto in ausilio, i poliziotti sono riusciti a contenere il tunisino che è stato poi sottoposto a perquisizione con esito positivo. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 7 involucri in plastica elettrosaldati, contenenti sostanza stupefacente tipo eroina e cocaina, oltre a più di 1000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.