Si lancia dalla finestra per sfuggire ai carabinieri, arrestati due pusher

Perugia, 1 settembre 2025 - Per sfuggire ai Carabinieri uno dei due pusher si getta perfino dalla finestra, ma inutile: l'Arma di Perugia, con l'ausilio dell'Intervento Operativo (SIO) di Firenze, ha arrestato in flagranza di reato due albanesi, e deferito in stato di libertà un connazionale, ritenuti tutti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di servizio è scaturita dal controllo di un’autovettura sospetta in zona Castel del Piano con a bordo un 21enne e un 36enne: uno di essi, il più giovane, dopo aver tentato la fuga, è stato successivamente identificato e denunciato. Durante l’accertamento, i militari hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi, e denaro contante.

Le attività investigative sono poi proseguite con una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 36enne: lì l'Arma ha sequestrato ulteriori 22 dosi di cocaina, del peso di 67 grammi in possesso del 19enne coinquilino, insieme a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

Il giovane ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra dell’abitazione al primo piano, ma è stato immediatamente bloccato.